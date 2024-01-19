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Выявлен ввод в оборот молочной продукции без производственных ВСД.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее Управление) выявлен ввод в оборот молочной продукции без производственных ВСД.

При анализе информации содержащейся в ФГИС «Меркурий» и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации «Честный знак» на предприятиях ООО «Натуральное молоко», ООО «Молочный край», ООО «Завод натуральных молочных продуктов Родная Земля» установлено, что объемы партий подконтрольных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, при их вводе в оборот несоответствуют объемам тех же партий подконтрольных товаров, указанных в ветеринарных сопроводительных документах, оформленных при производстве подконтрольных товаров.

Общий объем превышения выпущенной предприятиями в оборот подконтрольной продукции без документов, подтверждающих ветеринарную сертификацию, составил 3686,03 кг.

Юридическим лицам направлены предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного  законодательства. 

Общество
kuzbassnews.ru
19/01/2024
Общество
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