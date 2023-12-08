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Юного героя из Кузбасса Росгвардия пригласила учиться в ведомственные вузы

В столице Кузбасса врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу подполковник Денис Ситенков пригласил 12-летнего жителя Прокопьевка, защитившего мать от вооруженного ножом налетчика, поступать после школы в высшие учебные заведения Росгвардии.

«В Росгвардии восхищаются отвагой Алика Яркиева. В наших рядах принято не забывать о подвигах наших боевых товарищей, и мы с радостью будем приветствовать Алика в наших рядах. По завершению школьного обучения мы готовы оказать содействие для его поступления в высшие военные учебные заведения Росгвардии», - сказал подполковник Ситенков.

          Напомним, весной текущего года шестиклассник выхватил нож у напавшего на его мать злоумышленника. Преступник скрылся, но был задержан и приговорен к шести годам лишения свободы. На днях кузбасские следователи вручили Алику медаль «За высокую гражданственность».

Всего в системе действуют четыре военных института Росгвардии - в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Перми. В этом году около тысячи первокурсников начали в них учебу.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
08/12/2023
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