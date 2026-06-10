«Южный Кузбасс» открыл детский оздоровительный сезон

Дети работников угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») отдыхают и оздоравливаются в летних загородных лагерях. Предприятие компенсирует основную часть стоимость отдыха.

Более 570 детей работников «Южного Кузбасса» отдохнут этим летом в лагерях «Звездочка» и «Романтика», сочетая насыщенный досуг с укреплением здоровья. Учреждения уже приняли первые смены.

Перед началом летнего сезона специалисты лагерей проделали масштабную подготовительную работу, уделив особое внимание вопросам безопасности и комфорту проживания юных гостей. Для каждой смены разработали уникальную и насыщенную развлекательную программу. С ребятами работают квалифицированные воспитатели и опытные вожатые, которые подготовили десятки творческих мастер-классов, спортивных соревнований, квестов и интеллектуальных игр. Мальчишек и девчонок ждут яркие фестивали, незабываемые концерты и дискотеки. В жаркую погоду ребята смогут поплавать в открытых бассейнах.

Оздоровительный лагерь на базе санатория-профилактория «Романтика» за летние каникулы примет три смены продолжительностью 21 день каждая. Помимо сбалансированного меню и разнообразного досуга для ребят доступно профилактическое лечение: физиопроцедуры, посещение соляной комнаты, оздоравливающие ванны, прием кислородных коктейлей и другие процедуры под наблюдением квалифицированных медицинских специалистов.

«На «Романтику» в качестве вожатой приезжаю уже шестой год. Самым младшим нашим отдыхающим по семь лет, старшие – 15-летние подростки. Стараемся, чтобы ребята сразу поймали тот непередаваемый вайб, особую энергетику, которая присуща только этому месту! Наша задача – с первых минут дать понять ребятам, что на ближайшие три недели «Романтика» станет их домом – веселым, шумным и очень уютным», – поделилась вожатая Арина Гутова.

Лагерь «Звёздочка» организует пять летних смен по 14 дней. Это позволит отдохнуть большему числу детей.

«Забота о благополучии сотрудников и их семей остается ключевым приоритетом социальной политики «Южного Кузбасса». Компания берет на себя финансирование основной стоимости путевок, а ребята из многодетных семей отдыхают на «Романтике» и «Звездочке» бесплатно. Убежден, дети вернутся домой отдохнувшими и полными впечатлений перед новым учебным годом», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»