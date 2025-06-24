«Южный Кузбасс» принял участие в III конференции «Развитие производственной системы ПАО "Мечел"»

На площадке Белорецкого металлургического комбината (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») прошла III Конференция «Развитие Производственной системы ПАО «Мечел» по направлению «Проектная деятельность и возможности искусственного интеллекта в Производственной системе». В мероприятии, проходившем три дня, приняли участие более 30 руководителей и специалистов из 8 предприятий Группы, а также сотрудники головного офиса.

Площадка БМК была выбрана местом проведения очередной общекорпоративной конференции не случайно — по итогам 2024 года комбинат стал лучшим в области реализации проекта по совершенствованию Производственной системы среди предприятий Группы «Мечел». Участники конференции смогли лично оценить достижения БМК во время экскурсии по цехам предприятия, организованной в первый день конференции. Экскурсанты посетили основные производственные подразделения комбината, активно развивающиеся в области совершенствования Производственной системы: прокатный цех, цех легированной проволоки, цех микропроволоки и канатный цех №2.

«В первый раз побывал на БМК, впечатлён увиденным. Разумеется, хотелось посмотреть, как развивается Производственная система на комбинате. У всех нас одна методология, стратегия, всё стандартизировано. Так же организуется эффективное рабочее место с визуализацией, размещением инструмента, но, так как у нас горная отрасль, инструменты, оснастка, операции совсем другие. В отличие от БМК сменно-встречные собрания у нас проходят в обычном формате, по журналам, но за идеей коллег с инфоцентрами – будущее. Каждое предприятие Группы «Мечел» осваивает какую-то определённую разработку, и у нас есть возможность что-то перенять друг у друга, подстраивая под свои запросы. Это большая удача!», – сказал начальник отдела совершенствования Производственной системы ПАО «Южный Кузбасс» Сергей Симонов.

Второй и третий день включали в себя лекции и активное обучение, тренинги и командную работу, оживленные дискуссии и индивидуальные доклады, посвященные развитию информационного поля предприятия, опыту проектной деятельности на Челябинском металлургическом комбинате и «Якутугле», применению искусственного интеллекта на предприятиях металлургического комплекса, а также стандартным практикам руководителя.

«Конференция получилась очень разноплановой и оттого ещё более эффективной. В первый день мы познакомились с результатами, достигнутыми БМК, увидели, как выросли коллеги. Второй и третий дни посвятили непосредственно обучению – обсуждению новых векторов развития, оценке нашей деятельности в симбиозе проектного подхода и инструментария Производственной системы в целом. Рассмотрели проектную деятельность на примерах предприятий горнодобывающего и металлургического дивизионов Группы «Мечел». Если же говорить об одной из сквозных тем конференции, искусственном интеллекте, то мы давно задумываемся о его применении. Он особенно будет полезен с точки зрения упрощения анализа и обработки статистических данных, оптимизации ежедневной деятельности. Теперь вырисовывается картинка, как мы хотим использовать ИИ на наших предприятиях. В общем, нам есть над чем работать в дальнейшем», – поделилась главный специалист группы совершенствования Производственной системы ПАО «Мечел» Евгения Рябцева.

Совершенствование Производственной системы – неотъемлемая часть стратегии Группы «Мечел» по повышению конкурентоспособности и обеспечению устойчивого развития. При этом важность такой работы не ограничивается повышением эффективности и снижением издержек, поскольку параллельно создаются условия для внедрения инновационных технологий, улучшения качества продукции и обеспечения безопасности на всех этапах производства. Постепенно внедряемые изменения стали основой для устойчивого роста и повышения операционной зрелости предприятий Группы «Мечел», что в свою очередь позволяет оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»