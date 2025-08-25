«Южный Кузбасс» провел антитеррористические учения

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») отработали алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях в рамках антитеррористических учений.

По легенде учений на лестничном пролете в административно-бытовом комбинате шахты имени В.И. Ленина сработало взрывное устройство. Горный диспетчер шахты объявил эвакуацию. Работники быстро и без паники покинули рабочие места, вышли из административно-бытового комбината на улицу и отошли на безопасное расстояние от места условного взрыва. Сотрудники охранного предприятия отключили пропускной режим и обеспечили беспрепятственный выход из помещения. Ответственные сотрудники-наблюдатели следили, чтобы весь персонал покинул здание. Горный диспетчер и оператор газовой защиты шахты переместились в резервный пункт управления для связи со спецслужбами и диспетчером «Южного Кузбасса». Охранники усилили защиту критических точек, оцепили зону. Также была проведена имитация взаимодействия с МЧС и другими службами.

Подобные учебные тревоги ранее прозвучали на шахте «Сибиргиснкая», одноименном разрезе и обогатительной фабрике «Сибирь».

«Учения важны – работники должны знать, как действовать в случае нештатной ситуации. Это знание сохраняет жизни. Быть готовым к любой ситуации – наша общая задача», – сказал руководитель службы по предотвращению террористических угроз ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Байшев.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»