Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

«Южный Кузбасс» провел антитеррористические учения

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») отработали алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях в рамках антитеррористических учений.

По легенде учений на лестничном пролете в административно-бытовом комбинате шахты имени В.И. Ленина сработало взрывное устройство. Горный диспетчер шахты объявил эвакуацию. Работники быстро и без паники покинули рабочие места, вышли из административно-бытового комбината на улицу и отошли на безопасное расстояние от места условного взрыва. Сотрудники охранного предприятия отключили пропускной режим и обеспечили беспрепятственный выход из помещения. Ответственные сотрудники-наблюдатели следили, чтобы весь персонал покинул здание. Горный диспетчер и оператор газовой защиты шахты переместились в резервный пункт управления для связи со спецслужбами и диспетчером «Южного Кузбасса». Охранники усилили защиту критических точек, оцепили зону. Также была проведена имитация взаимодействия с МЧС и другими службами.

Подобные учебные тревоги ранее прозвучали на шахте «Сибиргиснкая», одноименном разрезе и обогатительной фабрике «Сибирь».

«Учения важны – работники должны знать, как действовать в случае нештатной ситуации. Это знание сохраняет жизни. Быть готовым к любой ситуации – наша общая задача», – сказал руководитель службы по предотвращению террористических угроз ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Байшев.

 Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
25/08/2025
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus