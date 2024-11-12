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«Южный Кузбасс» провел турнир по русскому бильярду

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») провела XIV турнир по русскому бильярду среди ветеранов открытой добычи угля.

Свой ежегодный турнир по русскому бильярду ветераны «Южного Кузбасса» посвятили Дню пожилого человека.

За бильярдными столами встретились пять команд: разрезов «Томусинский», «Красногорский», «Ольжерасский», «Сибиргинский», а также управления по открытой добыче угля. В составе каждой команды – три игрока. Спортсмены сыграли по круговой системе одновременно на нескольких столах. Каждая партия длилась 20 минут. Счет шел до восьми забитых шаров или пятнадцати общего времени.

Судьей соревнования выступил председатель профкома разреза «Красногорский».

Чемпионом турнира стали спортсмены управления по открытой добыче угля, второе место заняли ветераны «Ольжерасского», почетное третье – у «сибиргинцев». Лучшим игроком турнира в индивидуальном зачете признан ветеран управления по открытой добыче угля Владимир Назаров.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
12/11/2024
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