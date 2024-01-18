За 2023 год под контролем Россельхознадзора экспортировано более 110 тысяч м3 лесоматериалов из Кузбасса

За 2023 год должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 110,42тыс. м3, 1423,68 т, и 1038 шт. лесоматериалов, подготовленных для экспорта из Кузбасса, что на 7,7 % ниже объема лесоматериалов экспортированных в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 93985,845 м3 и 1423,68 тонн. Также пиломатериал вывозился в Республику Таджикистан – 5991,387 м3, в социалистическую республику Вьетнам – 7086 м3, в Киргизскую Республику – 1720,469 м3, в Республику Казахстан – 848,007 м3 и в Республику Узбекистан – 685,273 м3. Лесопродукция, в качестве крепежного материала экспортировалась в Литву – 50,4 м3, Монголию – 18 м3, Польшу – 1,2 м3, Нидерланды — 0,8 м3 и Азербайджан – 2,4 м3. Также в Республику Казахстан экспортировано 60 шт. рождественских деревьев и 900 шт. веток хвойных деревьев.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора отобраны пробы лесопродукции для установления карантинного фитосанитарного состояния. Пробы исследованы в аккредитованной в области карантина растений лаборатории (Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Экспортируемые партии лесоматериалов соответствуют требованиям стран-импортеров, с начала года на подкарантинную продукцию выдано 3865 фитосанитарных сертификатов.