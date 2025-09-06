Здоровье ребенка начинается с родителей

В Неделю продвижения здорового образа жизни среди детей врач-педиатр Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Роза Николаевна Суржикова рассказала, что в последние годы отмечается резкий спад физической активности у детей и подростков наряду с ростом числа заболеваний ожирением и сахарным диабетом среди детей.

Время, проведенное за гаджетами и высокая нагрузка в учебном году, способствуют гиподинамии, снижению концентрации внимания, нарушению психоэмоционального состояния и развитию остеохондроза.

«Воспитывать бережное отношение к здоровью и приобщать к культуре здорового образа жизни нужно с детства. Дети интересуются увлечениями родителей, охотно перенимают привычки близких взрослых, поэтому личный пример – лучше всякой морали. Здоровье ребёнка во многом зависит от здоровья мамы и папы, традиций, обычаев и благополучия семьи, - комментирует медицинский работник. - Как и взрослым, детям и подросткам тоже рекомендуется проходить профилактические осмотры и диспансеризацию для выявления заболеваний на ранних стадиях и своевременного начала лечения».

По словам врача-педиатра, физическая активность для детей крайне важна. Полноценный сон – тоже залог хорошего настроения и самочувствия. В дошкольном возрасте дети должны спать не меньше 10 часов в сутки, дети школьного возраста и подростки – 8-9 часов. Ну а сбалансированная и полезная еда позволяет нормально расти и развиваться.

Так что помните, уважаемые родители: здоровье подрастающего поколения – это будущее здоровье нашего региона и в целом всей страны!

