Отчетный концерт «Весенняя капель» состоялся в деревне Старый Урюп Тяжинского округа

На сцене сельского Дома культуры выступили участницы вокального ансамбля «Раздолье», который в этом году отмечает 40-летний юбилей. В концертной программе приняли участие театральный коллектив «Родник» Дома культуры и театральный коллектив «Лицедей» Староурюпской основной школы, танцевальный коллектив «Ритм», вокальная группа «Непоседы».

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности