В кемеровской школе увековечили память погибшего на СВО спецназовца Росгвардии

В школе №78 областного центра состоялась торжественная линейка с участием школьников, педагогов и почётных гостей, приуроченная ко Дню защитника Отечества. В ходе мероприятия был открыт мемориальный стенд в честь погибшего военнослужащего отряда специального назначения «Кузбасс» Сибирского округа Росгвардии старшего прапорщика Андрея Осипова.

На мероприятие были приглашены командование спецподразделения в лице командира отряда полковника Дмитрия Печерина, а также супруга павшего героя - Светлана Осипова с детьми.

В приветственной речи полковник Печерин подчеркнул значимость события:

«Это знаковое мероприятие объединяет все поколения. Оно напоминает нам о том человеческом долге, который без раздумий способен выполнить защитник Отечества», - сказал Дмитрий Александрович.

Слово также было предоставлено сослуживцу павшего бойца, который рассказал ребятам о качествах Андрея, его любви к выбранной профессии и Родине.

Директор школы Наталья Дьяченко отметила, что в экспозиции представлена информация о событиях специальной военной операции, подготовленная учениками школы в ходе исследовательской работы.

«Эта информация собиралась не один год. Хоть идея и принадлежит наставникам, педагогам, но разработка, дизайн макета - всё выполнено нашими учащимися», – призналась Наталья Сергеевна.

На стендах представлены фотографии подразделения Андрея, снимки из личного архива, медали, которыми он был награждён, а также летопись СВО, её предпосылки и трагические страницы истории Донецка и Луганска.

Открытие стенда было доверено командиру отряда, а также детям Осипова - Полине и Денису.

Перед прощанием с почётными гостями учащиеся школы передали командиру открытки с тёплыми пожеланиями защитникам Отечества, изготовленные школьниками, а также обереги, выполненные вручную учащимися младших классов. Полковник Печерин заверил, что в ближайшее время доставит эти подарки бойцам и подготовит ответ для ребят, отметив, что такие знаки внимания особенно ценны для наших защитников.

Справочно: Летом 2022 года при освобождении одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики бронегруппа, в которой находился старший прапорщик Осипов, подверглась обстрелу из танка. В ходе маневрирования удалось избежать прямого попадания в технику, но осколки разорвавшегося поблизости снаряда смертельно ранили находящего в машине Андрея. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший прапорщик Андрей Осипов был награждён орденом Мужества (посмертно).

Фото: Росгвардия