В поселке Тисуль состоялась II межмуниципальная интеллектуально-познавательная игра «Игры Разума»

В игре, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие команды Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова, Усть-Сертинской средней школы, Тисульской средней школы №1 и Комсомольской средней школы.

Организаторы подготовили разнообразные задания, которые позволили школьникам продемонстрировать знания по истории, физике, химии и биологии. Ребята прошли станции «Знатоки», «Это нашей истории строки», «Тепло победы», «Исследование микроклимата в помещении, в сравнении с условиями жизни в блокадном Ленинграде», «Химия вокруг нас: от молекулы до Победы», ответили на вопросы викторины. Участники выполняли практические задания, используя оборудование центра образования «Точка роста».

В интеллектуально-познавательной игре победу одержала команда «Лидеры» (Тяжинская СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова). На второе место вышла команда «Научный Альянс» (Тисульская СШ № 1). Третье место разделили команды «Умники» (Усть-Сертинская СШ) и «Авангард» (Комсомольская СШ).

Фото: Тисульская средняя школа № 1