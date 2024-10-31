11 кузбасских сельхозпредприятий обследованы Россельхознадзором на право экспортных поставок зерна в Китайскую Народную Республику

В течение сентября и октября 2024 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели обследования 11 сельскохозяйственных предприятий Кузбасса на право экспорта пшеницы, ячменя, гороха, гречихи, рапса, кукурузы в Китайскую Народную Республику. Выезды состоялись на основании заявлений аграриев посредством публичного интерфейса ведомственной информационной системы «Цербер».

В целях подтверждения того, что продукция, предназначенная к экспорту, не содержит вредных организмов, имеющих карантинное значение для Китая, и соответствует фитосанитарным требованиям Республики в отношении организаций был проведен ряд следующих мероприятий:

— фитосанитарное обследование посевов зерновых культур в период вегетации;

— фитосанитарное обследование зерноскладов и зернохранилищ;

— обследование мест хранения и переработки (зерноскладов и зернохранилищ) на вредителей зерна рода Трогодерма (Trogoderma) с применением феромонных ловушек;

— профилактическое карантинное фитосанитарное обеззараживание мест хранения зерна.

Все исследования проводились в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», аккредитованной на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.

По завершению обследований специалисты Россельхознадзора подтвердили, что складские помещения и продукция соответствуют требованиям протоколов о фитосанитарных требованиях к различным видам зерновых культур, экспортируемых из Российской Федерации в КНР. Это стало основанием для составления 23 актов, направленных в дальнейшем на согласование в Главное таможенное управление Китайской Народной Республики для принятия решений о включении хозяйствующих субъектов в соответствующий реестр предприятий, допущенных к экспорту зерна.