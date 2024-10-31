11 кузбасских сельхозпредприятий обследованы Россельхознадзором на право экспортных поставок зерна в Китайскую Народную Республику
В течение сентября и октября 2024 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели обследования 11 сельскохозяйственных предприятий Кузбасса на право экспорта пшеницы, ячменя, гороха, гречихи, рапса, кукурузы в Китайскую Народную Республику. Выезды состоялись на основании заявлений аграриев посредством публичного интерфейса ведомственной информационной системы «Цербер».
В целях подтверждения того, что продукция, предназначенная к экспорту, не содержит вредных организмов, имеющих карантинное значение для Китая, и соответствует фитосанитарным требованиям Республики в отношении организаций был проведен ряд следующих мероприятий:
— фитосанитарное обследование посевов зерновых культур в период вегетации;
— фитосанитарное обследование зерноскладов и зернохранилищ;
— обследование мест хранения и переработки (зерноскладов и зернохранилищ) на вредителей зерна рода Трогодерма (Trogoderma) с применением феромонных ловушек;
— профилактическое карантинное фитосанитарное обеззараживание мест хранения зерна.
Все исследования проводились в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», аккредитованной на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.
По завершению обследований специалисты Россельхознадзора подтвердили, что складские помещения и продукция соответствуют требованиям протоколов о фитосанитарных требованиях к различным видам зерновых культур, экспортируемых из Российской Федерации в КНР. Это стало основанием для составления 23 актов, направленных в дальнейшем на согласование в Главное таможенное управление Китайской Народной Республики для принятия решений о включении хозяйствующих субъектов в соответствующий реестр предприятий, допущенных к экспорту зерна.
Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что со всеми требованиями Китайской Народной Республики к зерну можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Экспорт/Импорт/Китай/Экспорт зерна». Кроме того, по всем интересующим вопросам можно обратиться за консультаций к специалистам отдела государственного фитосанитарного надзора по телефону: 8 (3842) 36-15-80 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, каб. 208.