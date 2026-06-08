Банк не смог в судебном порядке взыскать долг с несовершеннолетних детей умершего заёмщика

Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что никакого имущества за умершим заёмщиком не зарегистрировано, а дети наследодателя в права наследования не вступили.

Пять лет назад 37-летний житель Кузбасса в одном из банков оформил потребительский кредит в размере около 35 тысяч рублей на срок 60 месяцев. В течение срока действия кредитного договора заёмщик периодически нарушал его условия, в связи с чем задолженность (с учётом неустоек и процентов) практически сравнялась с суммой самого кредита.

Ещё до окончания срока действия договора банку стало известно, что заёмщик умер. Отыскать сведения об имуществе умершего либо о наследниках банку не удалось, поэтому представители банка обратились с исковым заявлением в суд.

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что никакой недвижимости, а также транспортных средств за умершим заёмщиком не зарегистрировано. Было выявлено лишь несколько банковских счетов с нулевым остатком денежных средств.

Также выяснилось, что мужчина был разведён, но в браке были рождены дети, возраст которых на момент подачи искового заявления в суд составляет 14 и 17 лет. Поэтому потенциальные наследники в лице их законного представителя (бывшей супруги умершего) были привлечены в качестве ответчиков.

Но при дальнейшем судебном разбирательстве стало известно, что дети в наследственные права после смерти отца не вступали.

В результате суд отказал банку в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по кредитному договору.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд