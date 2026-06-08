Более 290 тонн продовольственной пшеницы отгружено из Кузбасса в Ленинградскую область под контролем Россельхознадзора

1 июня 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы партии пшеницы продовольственной, выращенной на территории Яйского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в Ленинградскую область г. Санкт - Петербург.

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки 1 июня 2026 года сельхозтоваропроизводителю были оформлены 4 электронных карантинных сертификата на продукцию общим весом 295,95 т.