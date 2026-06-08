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Более 500 тысяч услуг оказали кузбассовцам специалисты Отделения СФР по Кемеровской области с начала года

Сегодня в России отмечается День социального работника. Специалисты Отделения Социального фонда России по Кемеровской области - Кузбассу ежедневно помогают людям в сложных жизненных ситуациях, подтверждая важность и востребованность своей миссии. Только с начала этого года клиентские службы оказали жителям региона более 540 тысяч услуг.  В 2025 году их общее количество составило более 1,3 млн. 

Традиционно самая многочисленная категория получателей по линии СФР – пенсионеры. В Кузбассе в настоящее время их более 760 тыс. человек. 

Более 276,5 тыс. сертификатов на получение материнского капитала оформлено региональным Отделением СФР за весь период действия самой масштабной государственной программы для семей с детьми.

Более 20 мер социальной поддержки получают участники СВО и члены их семей.

С этого года Социальный фонд России назначен оператором по реализации новой государственной поддержки семей с детьми – ежегодной семейной выплаты. Она коснется работающих родителей двух и более детей. С 1 июня специалисты начали прием заявлений от кузбассовцев, он продлится до 1 октября.   

Кроме этого, региональное Отделение СФР обеспечивает людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением и выплатами, назначает и выплачивает детские пособия, осуществляет социальное страхование работающих граждан и много другое.

Благодаря отлаженному межведомственному взаимодействию многие пособия и выплаты назначаются жителям региона проактивно, т.е. без заявлений. 

В таком формате, например, назначаются пенсии по инвалидности, пособия по временной нетрудоспособности, материнский капитал, ежемесячные денежные выплаты, оформляется СНИЛС на новорожденных детей и др. Все это значительно упрощает жизнь кузбассовцам.

В регионе работают 36 клиентских служб Отделения Соцфонда по Кемеровской области, созданных по территориальному принципу. Здесь можно получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счёта, подать заявление на расчет пенсии, оформить пособия, узнать о доступных мерах поддержки и т.д. Для удобства жителей клиентские службы ведут прием не только в будние дни, но и в последнюю субботу каждого месяца. 

Работает телефон единого контакт-центра СФР. Позвонив по бесплатному номеру: 8-800-100-00-01, также можно получить консультацию специалистов по вопросам пенсионного и социального обеспечения.

На базе клиентских служб для кузбассовцев серебряного возраста открыт 21 центр общения старшего поколения. Здесь они общаются, проводят культурные и познавательные мероприятия, обучаются финансовой грамотности. 

«С уверенностью могу сказать: практически все жители Кузбасса – были или сейчас являются получателями социальных услуг, которые оказывает наше Отделение. Миссия Социального фонда – заботиться о благополучии каждого человека, реализуя социальную политику государства, обеспечивая простоту и удобство получения гражданами мер социальной поддержки на основе современных технологий. От всей души поздравляю коллег с Днём социального работника! Ваш труд бесценен – вы дарите людям надежду и уверенность в завтрашнем дне. Желаю здоровья, сил, душевного тепла и новых профессиональных достижений!», – поздравила управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
08/06/2026
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