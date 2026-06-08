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Более 70 тонн муки пшеничной отгружено из Кузбасса в регионы России под контролем Россельхознадзора

2 и 4 июня 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало партии пшеничной муки, произведенной в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса. Продукция предназначена для отправки железнодорожными вагонами и автомобильным транспортом в Красноярский край, Свердловскую, Омскую и Сахалинскую области.

Результаты исследований образцов, отобранных в ходе досмотра и направленных в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции.

Для обеспечения поставок ведомство оформило сельхозтоваропроизводителям 4 электронных карантинных сертификата на продукцию общим весом 78,6 т.

Общество
kuzbassnews.ru
08/06/2026
Общество
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