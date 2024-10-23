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Час-диалог «Отец – сила семьи» состоялся в Тяжине

Специалисты библиотеки имени Н. И. Масалова рассказали студентам Тяжинского агропромышленного техникума о праздновании Дня отца в России. Ребята узнали о многовековых семейных традициях, в которых заложено почитание отца, признание его важной роли в жизни семьи.
Студенты вспомнили, что в литературе есть много произведений, в которых рассматриваются взаимоотношения отцов и детей, а также процесс становления сына, как отца. В «Домострое», который представляет собой сборник правил по всем направлениям жизни семьи, даны советы отцам по воспитанию детей. В произведениях А. П. Чехова описаны результаты «рождения несчастных и бездарных людей». В воспоминаниях Максима Никулина о своем отце дана другая характеристика взаимоотношений папы и сына, в результате чего сформировался сын, который продолжает дело своего отца.
Видеофрагменты, представленные для обсуждения, помогли студентам выявить еще одну важную роль отца – защитника Отечества и своей семьи.

 Фото:  Тяжинская библиотека им. Н.И. Масалова

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kuzbassnews.ru
23/10/2024
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