Час-диалог «Отец – сила семьи» состоялся в Тяжине

Специалисты библиотеки имени Н. И. Масалова рассказали студентам Тяжинского агропромышленного техникума о праздновании Дня отца в России. Ребята узнали о многовековых семейных традициях, в которых заложено почитание отца, признание его важной роли в жизни семьи.

Студенты вспомнили, что в литературе есть много произведений, в которых рассматриваются взаимоотношения отцов и детей, а также процесс становления сына, как отца. В «Домострое», который представляет собой сборник правил по всем направлениям жизни семьи, даны советы отцам по воспитанию детей. В произведениях А. П. Чехова описаны результаты «рождения несчастных и бездарных людей». В воспоминаниях Максима Никулина о своем отце дана другая характеристика взаимоотношений папы и сына, в результате чего сформировался сын, который продолжает дело своего отца.

Видеофрагменты, представленные для обсуждения, помогли студентам выявить еще одну важную роль отца – защитника Отечества и своей семьи.

Фото: Тяжинская библиотека им. Н.И. Масалова