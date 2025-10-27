Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Cибирское межрегиональное управление Россельхознадзора завершило работы по фитосанитарному обследованию в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

Ежегодные мероприятия по реализации Россельхознадзором федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» являются стратегически важным направлением в деле организации экспорта отечественных сельскохозяйственных культур и расширения его географии. Существенное значение в этой работе отводится выполнению требований стран-импортеров, в которые поставляется российская растительная продукция.

Например, в целях недопущения заноса и распространения вредных организмов, имеющих карантинное значение для Китайской Народной Республики, одного из основных для России государств-импортеров, Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проводится ежегодный мониторинг фитосанитарной обстановки во взаимодействии с подведомственными учреждениями.

В результате за 9,5 месяцев для отправки в Китай инспекторы ведомства на основании лабораторных заключений оформили 14 468 фитосанитарных сертификатов на партии общим объемом 404 тыс.т.

Кроме того, с июня по сентябрь была проведена работа по отбору образцов сорных растений для подготовки гербарного материала, вегетативных частей растений и энтомологических объектов (сбор насекомых) на сельскохозяйственных полях 12 районов Новосибирской области, 2 районов Томской области и 5 районов Кемеровской области — Кузбасса с пшеницей, ячменем, рапсом, горохом, овсом, гречихой, соей и льном.

Собранные 1 390 образцов направлены на соответствующие гербологическое, гельминтологичекое и энтомологическое исследования, а также микологическую, бактериологическую и вирусологическую экспертизу для определения болезней в подразделения ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

Общество
kuzbassnews.ru
27/10/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus