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День писателя Владимира Чивилихина прошел в селе Суслово Мариинского округа

На протяжении дня специалисты Сусловской сельской модельной библиотеки знакомили читателей с жизнью и творчеством выдающегося русского советского писателя, журналиста, лауреата Государственной премии СССР.
В своих произведениях Владимир Алексеевич Чивилихин сумел передать любовь к природе, истории и людям своей малой родины. Его повести, очерки, путевые заметки наполнены искренней теплотой и уважением к каждому уголку родного края, глубокими размышлениями о судьбе человека и общества, а также тонким юмором.
Любители чтения окунулись в творческий мир В. А. Чивилихина. Посетители библиотеки вспомнили и прочитали строки из произведений писателя – «Память», «Про Клаву Иванову», «Серебряные рельсы», «Над уровнем моря». Все желающие получили возможность проверить свои знания, приняв участие в викторине «Жизнь и творчество кузбасского писателя».
Читателям библиотеки был представлен видеофильм о выдающемся земляке. Ценители литературного слова узнали о том, что в городе Мариинске, где родился писатель, создан литературно-мемориальный Дом-музей В. А. Чивилихина. Фестиваль-эксперимент «Чивилихинский март» проходящий в Мариинске с 2023 года стал центром притяжения для литераторов, краеведов, журналистов, художников, искусствоведов и поклонников творчества В. А. Чивилихина. В честь писателя малой планете № 2977 присвоено имя «Чивилихин», просторы океана бороздит теплоход «Владимир Чивилихин», учреждены литературные премии его имени, в его память посажены кедровые рощи и аллеи.
В этот день, каждый посетитель библиотеки, соприкоснувшись с творческим наследием писателя Владимира Алексеевича Чивилихина, смог найти для себя что-то важное.

Фото: Сусловская сельская модельная библиотека

Культура
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kuzbassnews.ru
14/03/2025
Культура
Мариинск
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