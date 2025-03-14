День писателя Владимира Чивилихина прошел в селе Суслово Мариинского округа

На протяжении дня специалисты Сусловской сельской модельной библиотеки знакомили читателей с жизнью и творчеством выдающегося русского советского писателя, журналиста, лауреата Государственной премии СССР.

В своих произведениях Владимир Алексеевич Чивилихин сумел передать любовь к природе, истории и людям своей малой родины. Его повести, очерки, путевые заметки наполнены искренней теплотой и уважением к каждому уголку родного края, глубокими размышлениями о судьбе человека и общества, а также тонким юмором.

Любители чтения окунулись в творческий мир В. А. Чивилихина. Посетители библиотеки вспомнили и прочитали строки из произведений писателя – «Память», «Про Клаву Иванову», «Серебряные рельсы», «Над уровнем моря». Все желающие получили возможность проверить свои знания, приняв участие в викторине «Жизнь и творчество кузбасского писателя».

Читателям библиотеки был представлен видеофильм о выдающемся земляке. Ценители литературного слова узнали о том, что в городе Мариинске, где родился писатель, создан литературно-мемориальный Дом-музей В. А. Чивилихина. Фестиваль-эксперимент «Чивилихинский март» проходящий в Мариинске с 2023 года стал центром притяжения для литераторов, краеведов, журналистов, художников, искусствоведов и поклонников творчества В. А. Чивилихина. В честь писателя малой планете № 2977 присвоено имя «Чивилихин», просторы океана бороздит теплоход «Владимир Чивилихин», учреждены литературные премии его имени, в его память посажены кедровые рощи и аллеи.

В этот день, каждый посетитель библиотеки, соприкоснувшись с творческим наследием писателя Владимира Алексеевича Чивилихина, смог найти для себя что-то важное.

Фото: Сусловская сельская модельная библиотека