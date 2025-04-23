День Земли отметили в Мариинском округе

В Обояновском сельском Доме культуры состоялась познавательная программа «Наши поздравления Матушке Земле». Для учащихся третьего класса 2-Пристанской школы специалисты Районного дома культуры провели экологическую игру-путешествие «Дневник планеты Земля».

В парке имени А. В. Суворова города Мариинска состоялась акция «Чистая площадка». Студенты Мариинского политехнического техникума вместе с преподавателем экологии Кристиной Юрьевной Носовой и советником по воспитанию Ольгой Михайловной Лученковой помогли очистить территорию.

В Мариинском педагогическом колледже имени императрицы Марии Александровны прошла экологическая акция «Эко-медиа: рассказываем о планете». Студенты погрузились в мир природы Кузбасса. Ребята поделились знаниями о Красной книге региона, поговорили о важности сохранения биоразнообразия.

Фото: Обояновский сельский Дом культуры