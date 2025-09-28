Диспансеризация выявляет заболевания на ранней стадии

В Неделю информирования о диспансеризации врачи Новокузнецкой городской комнической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова провели профилактические акции.

«Дни здоровья» провели специалисты Первой больницы во врачебной амбулатории в селе Ильинка и ФАПе в пос. Недорезово.



Все желающие смогли оценить состояние своего организма и пройти комплексное медицинское обследование в рамках программы диспансеризации.

Для каждого пациента были проведены: расширенный общий и биохимический анализы крови, ЭКГ и другие исследования, включая спирографию, пульсоксиметрию, измерение артериального и внутриглазного давление, остроты зрения, роста, веса.

Кроме того, в селе Ильинка участники акции смогли получить консультацию кардиолога по вопросам заболеваний сердечно-сосудистой системы и врача дерматолога.

Иногда болезни приходят тихо и без симптомов. "Диспансеризация помогает заметить первые сигналы и остановить проблему ещё до того, как она станет серьёзной", - говорит заведующий ФАПом пос. Недорезово Эмин Челик.

Радует, что есть люди, неравнодушные к своему здоровью!

Пресс -служба НГКБ N 1 (фото).