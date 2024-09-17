Два новокузнецких проекта вошли в число победителей открытого грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа»

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвёл итоги открытого грантового конкурса социальных проектов. Компания поддержит более 30 проектов, направленных на улучшение качества жизни людей и развитие российских городов и сёл.

В Новокузнецке появится уникальный для города Центр экологической культуры, который объединит существующее городское экосообщество и отходоперерабатывающие предприятия города и станет местом получения знаний и навыков экологичного образа жизни. Второй проект - «PROдвижение в культуру» - позволит сделать инклюзивный PROтеатра «Крылья» более самостоятельным и доступным для разных зрителей, а представления - более зрелищными и интересными.

Фото: РУСАЛ