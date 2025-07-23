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Электросамокатов в Новокузнецке станет меньше

Электросамокатов в Новокузнецке станет меньше, одна из кикшеринговых компаний уходит из Орджоникидзевского и Заводского районов. Однако от проблем это не избавляет: пешеходы жалуются на несоблюдение Правил дорожного движения теми, кто катается на электросамокатах, общее недовольство отсутствием системы парковки этого вида транспорта.

Обо всем этом говорили на совещании при Главе города, на котором присутствовали и сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка. В общей сложности на дорогах города одновременно сейчас их работает около 1500. Поэтому вопрос обеспечения безопасности дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности стоит крайне остро. И в первую очередь, важно проработать доступность этого средства передвижения для несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка по-прежнему требуют особое внимание уделить зонам ограничения движения электросамокатов, зонам принудительного снижения скорости и невозможности движения на СИМ по пешеходным переходам.

 

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/07/2025
Общество
Новокузнецк
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