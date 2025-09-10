Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

К 75-летнему юбилею в КузГТУ капитально отремонтировали общежитие для студентов

В обновленной девятиэтажке по улице Мичурина в Кемерове поселятся почти 800 студентов. В общежитии Кузбасского государственного технического университета заменили кровлю и все инженерные коммуникации, установили современные оконные блоки, провели косметический ремонт. На каждом этаже в распоряжении ребят теперь есть мягкие зоны отдыха и просторные кухни с оборудованием.

В комнатах обновленного общежития для каждого студента предусмотрена отдельная зона для учебы — свой стол, тумба и комплект полок на стенах. Во всех комнатах есть санузел с душевой. На первом этаже расположены две комнаты для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Они оснащены специальными кроватями, просторной душевой, кнопками SOS. В прачечной установлены стиральные и сушильные машинки. В здании работают лифты.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Образование
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/09/2025
Образование
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus