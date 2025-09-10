К 75-летнему юбилею в КузГТУ капитально отремонтировали общежитие для студентов

В обновленной девятиэтажке по улице Мичурина в Кемерове поселятся почти 800 студентов. В общежитии Кузбасского государственного технического университета заменили кровлю и все инженерные коммуникации, установили современные оконные блоки, провели косметический ремонт. На каждом этаже в распоряжении ребят теперь есть мягкие зоны отдыха и просторные кухни с оборудованием.

В комнатах обновленного общежития для каждого студента предусмотрена отдельная зона для учебы — свой стол, тумба и комплект полок на стенах. Во всех комнатах есть санузел с душевой. На первом этаже расположены две комнаты для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Они оснащены специальными кроватями, просторной душевой, кнопками SOS. В прачечной установлены стиральные и сушильные машинки. В здании работают лифты.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса