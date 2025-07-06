Как не допустить падений?

Врач-травматолог-ортопед амбулаторно-травматологического отделения Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Михаил Юрьевич Баранов рассказал о падениях, которые относятся к внешним причинам смертности населения. Особенно это касается людей пожилого возраста.

Казалось бы, «ну и что»? – упал человек, встал и пошел дальше.

Но не все так просто. Даже «нестарый» человек порой после падения получает травмы и вынужден после этого серьезно лечиться. Бывает так, что травмы, связанные с падением, приводят и к более тяжелым последствиям – возникновению серьезных болезней, инвалидности или даже смерти.

«Но все-таки в молодом и среднем возрасте падения не столь неблагоприятны, чем у возрастных людей. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) треть всех людей старше 65 лет падают ежегодно, более половины из них — повторно. Примерно 10-15% падений приводят к серьёзным повреждениям, таким, как травмы головы или перелом бедра, причем в течение первого года после первого перелома в 80% случаев могут возникать повторные переломы. До 20-30% пациентов получают повреждения, приводящие к снижению мобильности и функционального статуса, у человека появляется страх падений, в связи с чем он меньше двигается и общается, а это приводит к снижению настроения, депрессии, социальной изоляции и одиночеству. Летальность после перелома проксимального отдела бедренной кости доходит до 40%. Через год 64% выживших пациентов не выходят из дома, при этом половина из них прикована к постели. Последствия падений являются пятой по распространённости причиной смерти пожилых людей», - говорит доктор Баранов.

Очень важным моментом, как утверждает врач-травматолог-ортопед, для недопущения падения является «правильное» поведение пожилых людей. Это, с одной стороны, – не ограничивать двигательную активность, т.е. – заниматься физическими упражнениями, любыми другими видами двигательной деятельности, учитывая собственные возможности, а с другой стороны, относиться к нагрузкам грамотно, избегая чрезмерных рисков. Например, медик рекомендует ограничить выход на улицу в темное время года, в плохую погоду, во время гололеда. Для прогулок на улице во время гололеда использовать специальные устройства, которые надеваются на обувь – «ледоходы» или «зимоходы». И не забывайте использовать трость, если вам были даны такие рекомендации.

Важно нужно организовать безопасный быт. Для пожилых людей желательно наличие поручней в туалете и ванной комнате - для опоры на них при перемещении; нескользящих ковриков и «сидушек» - в ванне. Требуется удобно расположить в квартире мебель и предметы быта, досуга, самообслуживания - не высоко - во избежание использования стульев, табуретов, запрокидывания головы.

И еще очень важно, чтобы у возрастных лиц были помощники, неравнодушные люди - родственники, соседи, волонтеры, социальные работники), которые позаботятся о выполнении рекомендаций по недопущению падений.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).