Кассационный суд в Кузбассе поставил точку в споре мариинца с Кемеровской таможней о купленных в Армении автомобилях

Ещё в 2022 году местный житель ввёз из Армении на территорию Кузбасса три автомобиля, оплатив утилизационный сбор в сумме, предусмотренной в отношении товаров для личного пользования. Однако в короткий срок автомобили мариинцем были проданы, в связи с чем таможенный орган произвёл перерасчёт утилизационного сбора, общая сумма которого с пени составила около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Мариинец не согласился с решением таможни, что привело к многомесячным судебным разбирательствам в трёх судебных инстанциях…

Житель Мариинска более двух лет назад ввёз из Армении на территорию Кузбасса три автомобиля: в мае 2022 года FORD FOCUS, в июле 2022 года LEXUS GX470, а в октябре 2022 года – KIA OPTIMA. В качестве цели ввоза транспортных средств мариинец указал личное пользование. Исходя из этой цели, он уплатил утилизационный сбор в размере около пяти тысяч рублей за каждый автомобиль. Однако позже таможенным органом в результате проверки оснований для расчёта суммы утилизационного сбора было установлено, что автомобили ввезены на территорию России не в личных целях, а для перепродажи.

Так, после подачи заявления об уплате утилизационного сбора собственником автомобиля FORD FOCUS житель Мариинска являлся менее 17 дней, а период владения автомобилем KIA OPTIMA составил менее 4 дней. При этом автомобиль LEXUS GX470 был поставлен на учёт супругой мариинца, однако через 64 дня был перерегистрирован на другого владельца.

В связи с выявленными обстоятельствами таможенные органы пересчитали утилизационный сбор, который на тот момент составил около полутора миллионов рублей. Добровольно уплачивать в федеральный бюджет требуемую сумму мариинец отказался, в связи с чем Кемеровская таможня, дополнительно насчитав пени в размере около 200 тысяч рублей, обратилась с соответствующими требованиями в суд.

Не соглашаясь с требованиями таможни, мариинец в судебном заседании утверждал, что автомобили FORD FOCUS и KIA OPTIMA он действительно приобретал для личного пользования, но в ходе их эксплуатации они были повреждены. Возможности самому отремонтировать автомобили у него не было, поэтому он их продал. Автомобиль LEXUS GX470 приобретался для супруги, но он был повреждён в результате падения дерева. В связи с этим автомобиль также был продан. Никакой прибыли от продажи автомобилей он не получил, а наоборот, понёс лишь убытки.

Однако, не согласившись с доводами мариинца, суд решил взыскать с него в доход федерального бюджета утилизационный сбор, а также пени за его неуплату: в общей сумме около 1 млн 700 тысяч рублей.

Выражая несогласие с таким решением, мариинец безуспешно пытался обжаловать его в судебную коллегию по административным делам Кемеровского областного суда. А после отказа в удовлетворении его апелляционной жалобы мужчина обратился с жалобой на вынесенные решения в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Но судебная коллегия по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции напомнила, что установление факта дальнейшей продажи товара лицом, переместившим его через таможенную границу, само по себе не говорит об использовании такого товара не в личных целях. Однако систематическая (более двух раз) продажа лицом товара, ввезённого для личного пользования, может являться основанием для отказа в освобождении от уплаты таможенных пошлин по более низкой ставке, предусмотренной в отношении такой категории товаров.

В результате кассационная жалоба мариинца была оставлена без удовлетворения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд