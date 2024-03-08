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Книжная выставка-вернисаж «Весна и женщина похожи» открылась в Тяжине

Накануне Международного женского дня специалисты библиотеки имени Н. И. Масалова представили вниманию земляков книги о женщинах разных эпох, оставивших яркий след в истории.
На выставке также можно познакомиться со стихами Афанасия Афанасьевича Фета, Сергея Александровича Есенина, Алексея Николаевича Плещеева, Федора Ивановича Тютчева, посвященными весне.
В выставочные экспозиции органично вписались репродукции картин художников, отображающие весенние мотивы – «Грачи прилетели!» Алексея Кондратьевича Саврасова, «Весна» Бориса Михайловича Кустодиева, «Подснежники» Станислава Юлиановича Жуковского и другие.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/03/2024
Культура
Тяжин
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