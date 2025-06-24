Кузбасские спецназовцы приняли участие в экстремальном всероссийском забеге «Битва Титанов»

В пригороде Кемерова прошел экстремальный забег «Битва титанов: Шторм», в котором поучаствовали около 2 000 человек из различных регионов России, в том числе Санкт-Петербурга и Казани. Две кузбасские команды представили сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Символ».

Среди предложенных дистанций в 3,5, 6,5 и 11,6 км бойцы спецназа выбрали наиболее протяжённый маршрут, продемонстрировав свою выносливость и боевой дух. Самая длинная дистанция включила в себя 40 препятствий, в том числе искусственные рвы, водные преграды, скалодром и многое другое.

«Трасса требовала достаточно хорошей физической формы и готовности преодолевать преграды. В этом году уровень участников забега был высоким, высокой была и конкуренция в командном зачете. Для нашей команды это был азарт, новые эмоции и непередаваемая атмосфера», - отметил один из участников забега из спецподразделения Росгвардии.

По завершению всех этапов спецназовцы помогли своим командам занять достойные места, опередив многие команды соперников. Всех участников организаторы наградили уникальными медалями.

Фото: Росгвардия