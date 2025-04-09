Кузбасский «дроппер» оспорил решение суда о взыскании с него в пользу 70-летней жертвы мошенников 700 тысяч рублей

Во второй половине февраля 2024 года под предлогом помощи правоохранительным органам неустановленные следствием злоумышленники убедили 70-летнюю жительницу Тамбова перевести на различные «безопасные счета» более 10 миллионов рублей, в том числе полученные от продажи квартиры. Позже было установлено, что один из «безопасных счетов», на который был осуществлён перевод в сумме 700 тысяч рублей, принадлежит жителю Кузбасса…

70-летнюю пенсионерку из Тамбова во второй половине февраля прошлого года неустановленные лица под предлогом оказания помощи правоохранительным органам обманным путём убедили продать квартиру и перевести на «безопасные счета» не только деньги, полученные от продажи недвижимости, но и иные суммы. Всего злоумышленниками у пенсионерки было похищено путём обмана более 10 миллионов рублей. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело, в результате расследования которого выяснилось, что один из «безопасных счетов», на который было переведено 700 тысяч рублей, принадлежит 19-летнему жителю Кузбасса. Поэтому в целях восстановления нарушенных прав пенсионерки прокуратура Октябрьского района города Тамбова обратилась в суд с требованием взыскания с молодого кузбассовца незаконно полученной суммы.

В результате рассмотрения дела в суде было подтверждено, что 700 тысяч рублей на банковский счёт кузбассовца поступили без каких-либо законных оснований, поэтому в соответствии с гражданским законодательством полученная в виде неосновательного обогащения сумма должна быть возвращена законному владельцу денег. Эти правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения иных лиц, владельца банковского счёта, самого потерпевшего или произошло помимо их воли.

Таким образом, при передаче банковской карты другим лицам все негативные последствия по совершённым финансовым операциям возложены на лицо, на чьё имя выдана банковская карта.

В итоге суд решил взыскать с жителя Мариинска в пользу пенсионерки все незаконно полученные денежные средства в размере 700 тысяч рублей.

Не согласившись с решением суда, мариинец обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Утверждал, что банковская карта выбыла из его владения ещё до совершения в отношении пенсионерки преступления. Во время «снятия» наличных денежных средств с банковской карты он находился в другом городе и физически не мог этого сделать.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда доводы мариинца не приняла во внимание, так как в суд не были представлены доказательства обращения мариинца в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Не обращался мариинец и в банк об утере карты и её блокировке.

В итоге решение Мариинского городского суда Кемеровской области о взыскании с 19-летнего мариинца 700 тысяч рублей было оставлено без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд