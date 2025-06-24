Кузбассовцам стало проще использовать маткапитал на обучение детей

В этом году Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу участвует в пилотном проекте, который упрощает направление средств маткапитала на высшее образование детей. Теперь у родителей есть возможность подать заявление о направлении средств на оплату обучения прямо в вузе, в котором их ребенок уже учится или планирует учиться на платной основе.

Образование детей — второе по востребованности направление для использования материнского капитала после улучшения жилищных условий. В 2025 году заявления о распоряжении средствами маткапитала на это направление подали 2000 семей в регионе. За это время на оплату обучения детей региональное Отделение Социального фонда России перечислило более 60 миллионов рублей. Деньги пошли на оплату высшего образования и содержание детей в детских садах.

«По общему правилу, для оплаты обучения нужно представить в региональное Отделение СФР заявление о распоряжении средствами материнского капитала и договор на оказание платных образовательных услуг. Воспользоваться господдержкой на это направление можно после того, как ребенку, давшему право на сертификат, исполнится 3 года. Сразу после рождения малыша можно оплатить услуги по присмотру и уходу за ребенком в дошкольных учреждениях. Маткапитал можно направить на образование любого из детей. Важно, чтобы возраст ребенка не превышал 25 лет на дату начала учебы», — отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области Людмила Бабичук.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать онлайн на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе Отделения СФР по Кузбассу или в МФЦ. С мая 2025 года заявление можно подать и в высшем учебном заведении, которое расположено на территории Кемеровской области. Для этого при заключении договора на оказание платных образовательных услуг владелец сертификата на материнский капитал заполняет заявление, которое сотрудник вуза передаст в региональное Отделение СФР вместе со сведениями из договора. Это сокращает время рассмотрения заявки, так как Отделению СФР уже не нужно направлять запрос в вуз.

Напоминаем, что материнский капитал также можно использовать для оплаты проживания ребенка в общежитии вуза.

Сейчас соглашения Отделения СФР по Кузбассу об информационном обмене действуют с 10 вузами региона.

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Фото: ОСФР