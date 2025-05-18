Кузбассовцев призывают следить за цифрами артериального давления

Артериальная гипертензия - один из факторов риска развития сердечно-сосудистых катостров - инсульта и инфаркта.

Как их избежать - следить за цифрами АД, следить за питанием, избегать вредных привычек, не стрессовать, соблюдать режим труда и отдыха.

На сегодняшний день тромболизис и тромбэкстракция – «золотой стандарт» лечения инсульта, методы высокоэффективной помощи, дающие возможность восстановить кровоток в пораженном сосуде и предотвратить необратимые изменения.

Первый тромболизис в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 имени Г.П. Курбатова был выполнен пациенту в 2010 году, в 2018 году специалистами лечебного учреждения впервые в Кузбассе проведена 72-летнему пациенту тромбэкстракция.

В 2024 году коллеги выполнили 92 тромболизиса и 67 тромбэкстракций. С начала текущего года врачи Первой больницы применили в рамках терапевтического окна 55 тромболизисов и 15 тромбэкстракций у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

В настоящее время врачи Первой больницы благодаря проведению тромбэкстракции смогли расширить границы «терапевтического окна» или того «золотого часа», в который должен поступить пациент в приемное отделение, с 4,5 до 6 часов.

«Повышение уровня медицинской помощи при сосудистых катастрофах, снижение заболеваемости, смертности и инвалидизации населения от инсульта и других цереброваскулярных заболеваний является важным направлением работы национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», — рассказывает главный врач НГКБ № 1 Виталий Юрьевич Херасков.

Пресс -служба НГКБ N 1(фото).