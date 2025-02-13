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Кузбассовец в состоянии алкогольного опьянения решил съездить к фельдшеру за лекарством для своей матери

Житель Кемеровского округа находясь дома распивал спиртные напитки, в это время его мать почувствовала себя плохо и попросила его сходить к фельдшеру за лекарством.

Чтобы сделать это быстрее, он решил взять мопед, который принадлежит его племяннику.

Он понимал, что не имеет права управлять транспортным средством, поскольку находится в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он лишен права управления транспортными средствами, водительского удостоверения у него нет, но решил поехать на мопеде, поскольку ехать до нужной улицы было недалеко.

Кроме того, он посчитал, что находится в нормальном состоянии, так как выпил всего 2 бокала пива объемом 0,330 мл., а так же, поскольку его мать чувствовала себя плохо, решил как можно быстрее привезти ей лекарство.

В пути следования, в какой-то момент увидел, что за ним едет патрульный автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками.

Суд постановил отменить ранее назначенное условное осуждение и по совокупности приговоров назначить наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 02 года 08 месяцев.

 

Фото: Кемеровский районный суд

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13/02/2025
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