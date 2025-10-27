Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
«Неделя без турникетов» в гурьевском филиале «ЧМК»

Гурьевский филиал «ЧМК» (входит в Группу «Мечел») принял участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». С экскурсиями на заводе побывали будущие электромонтеры – студенты «Кузбасского многопрофильного техникума».

Для 22 ребят провели увлекательную экскурсию по предприятию. Студенты первого и четвертого курса смогли познакомиться с производственным процессом предприятия. По отзывам ребят, их впечатлили масштаб и мощь металлургического производства. Возможно, в будущем кто-то из них станет частью дружного коллектива металлургов.

«Акция «Неделя без турникетов» стала отличной возможностью для наших студентов увидеть работу предприятия изнутри, познакомиться с устройством оборудования, а также с перспективами, которые открываются перед молодыми специалистами в металлургической отрасли», — отметила преподаватель спецдисциплин «Кузбасского многопрофильного техникума» Ирина Головко.

 

Фото: Гурьевский филиал "ЧМК"

 

Фото: Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"

