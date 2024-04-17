Недостоверное декларирование зерна пшеницы в Кузбассе

В ходе проведенного в конце марта текущего года контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна должностным лицом отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу установлено, что юридическим лицом, осуществляющим деятельность на территории Чебулинского района Кемеровской области — Кузбасса, допущены нарушения законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна при проведении декларирования пшеницы урожая 2023 года.

Сельхозтоваропроизводитель, при регистрации декларации о соответствии, при урожае чуть более 1900 тонн, указал массу партии пшеницы в количестве 2 000,0 тонн. Так же, не были проведены исследования по определению остаточного количества пестицида Полгар 100, КЭ (действующие вещества: мефенпир-диэтил, феноксапроп-П-этил) используемого при выращивании пшеницы.

Руководствуясь постановлением Правительства от 19.06.2021 № 936 «О порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, признания их недействительными и порядке приостановления, возобновления и прекращения действия сертификатов соответствия, признания их недействительными» Управлением принято решение о признании декларации о соответствии недействительной.

Юридическому лицу, по результатам проведенного мероприятия, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»