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Новокузнецкий журналист награждена нагрудным знаком «За отличие в службе» от Росгвардии

Приказом командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-полковника Николая Маркова нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени награждена автор и ведущая программы «Судный день» телеканала ТВН Ольга Кисткина за содействие в выполнении задач, стоящих перед войсками национальной гвардии.

Награду вручил помощник начальника управления по взаимодействию со СМИ – начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитан Дмитрий Керсановский в офисе телекомпании. Он поблагодарил Ольгу Анатольевну за многолетнее сотрудничество, регулярную информационную поддержку деятельности ведомства, а также активное участие в реализации проектов, направленных на профилактику правонарушений и патриотическое воспитание.

Ранее подобными знаками отмечались только действующие сотрудники и военнослужащие ведомства. Эта награда впервые вручена гражданскому лицу из Кузбасса, что подчеркивает значимость вклада журналиста в освещение деятельности Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/02/2025
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Новокузнецк
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