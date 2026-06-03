Новые партии кузбасского гороха отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора

28 мая 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 62 фитосанитарных сертификата на партии гороха сушеного, выращенного на территории Юргинского, Яйского, Прокопьевского и Мариинского муниципальных округов Кемеровской области – Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай. Перевозка 1609 т гороха до места назначения осуществляется в железнодорожных контейнерах.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».