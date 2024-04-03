Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, с целью профилактики нарушений обязательных требований и рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, проведен обязательный профилактический визит в отношении общества с ограниченной ответственностью «Больница для животных», имеющего лицензию на право осуществления деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

В ходе профилактического мероприятия хозяйствующему субъекту разъяснены требования законодательства РФ в области обращения с лекарственными препаратами для животных, даны ответы на поставленные вопросы. Основное внимание обращено на правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, недопущение в обращение контрафактных (не зарегистрированных в установленном порядке), а также с истекшим сроком годности лекарственных препаратов, объяснены правила торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения.