О результатах пищевого мониторинга, проведенного Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, на территории Кемеровской области в 2023 году

Специалистами Управления на территории Кемеровской в рамках «Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории Российской Федерации» в 2023 году отобрано 233 пробы подконтрольной ветеринарному надзору продукции.

В результате проведенных лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявлено несоответствие молочной продукции в 9 пробах: по показателям качества (фальсификация растительными жирами) - 3 пробы; по микробиологическим показателям в 6 проб молока.

По результатам исследований мясной продукции установлено несоответствие в 8 пробах: 4 пробах по гистологической идентификации состава и в 4 пробах по микробиологическим показателям.

В 1 пробе яйца куриного пищевого выявлено остаточное содержание антибактериального препарата.

С целью принятия мер реагирования по всем фактам выявления несоответствий территориальным управлением Россельхознадзора направлены информационные письма владельцам, поставщикам и производителям некачественной продукции. Всем недобросовестным производителям Кемеровской области – Кузбасса объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. На основании решений Управления признаны недействительными декларации о соответствии требованиям технических регламентов двух производителей, в отношении одного производителя молочной продукции Кемеровской области – Кузбасса информация передана в ГУ МВД России Кемеровской области – Кузбасса.