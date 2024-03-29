Оформления эВСД с продлением сроков годности

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее - Управление) при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» установлено, что на предприятии ООО СПК «Чистогорский» уполномоченным лицом в феврале текущего года осуществлялось продление сроков годности продукции.

Так, согласно записи производственного сертификата путем транзакции «переработка/производство» предприятием внесены изменения о сроке годности продукции- непищевые субпротукты «Смесь из субпродуктов свиных», согласно которым срок годности с 10.02.2024 продлен до 06.08.2024.

В результате действий уполномоченного лица произошло необоснованное увеличение сроков годности продукции на 178 дней.

Уполномоченного лицу направлено предупреждение в Ветис. Паспорт.

Кроме того, за нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862, юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение находится на контроле у Управления.