Оказание социальной помощи кузбассовцам – основная миссия Отделения СФР по Кемеровской области

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу продолжает выполнять свою ключевую задачу: обеспечивать жителей региона социальной поддержкой. Ежедневно специалисты работают над назначением и выплатой пенсий, пособий, мер социальной помощи, оставаясь надежной опорой для многих кузбассовцев. С начала года сотрудники регионального Отделения СФР оказали более 320 тысяч услуг жителям области.

Клиентами Отделения СФР по Кузбассу являются практически все жители региона, оно реализует для граждан ряд важных социальных направлений:

- пенсионное обеспечение различных категорий граждан;

- социальное страхование трудоспособного населения;

- выплаты семьям с детьми, включая единовременные и ежемесячные пособия, материнский капитал и другие меры помощи;

- социальная поддержка участников СВО и членов их семей;

- поддержка людей с инвалидностью: обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением и выплатами;

- электронные сервисы: упрощение получения мер поддержки, справок и документов через личный кабинет на портале Госуслуг.

Помогает развивать и совершенствовать систему социальной поддержки практика проактивного оформления выплат, когда гражданину не нужно подавать заявление и подкреплять его какими-либо документами: сведения о жизненной ситуации человека региональное Отделение СФР получает в рамках межведомственного взаимодействия. Это позволяет в кратчайшие сроки оказать гражданину необходимую финансовую поддержку.

С января этого года в центрах реабилитации Социального фонда (в Кузбассе это — «Топаз») санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию получают участники СВО.

На базе клиентских служб Социального фонда открываются Центры общения старшего поколения. Сегодня в Кузбассе открыто уже 17 таких площадок, их посетили более 15 тысяч пенсионеров. Для них проводятся творческие мастер-классы, лекции по здоровому образу жизни, занятия по компьютерной и финансовой грамотности, экскурсии и спортивные турниры.

Отделение СФР по Кемеровской области взаимодействует с гражданами через 36 клиентских служб, которые работают ежедневно и также ведут прием в последнюю субботу каждого месяца; по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01 и в социальных сетях; действует телеграм-канал для страхователей по вопросам пенсионного и социального страхования. Особое внимание уделяется информированию граждан о новых мерах поддержки и цифровизации услуг.

«Важно, чтобы каждый житель Кузбасса мог без труда получить положенные ему меры социальной поддержки, а при необходимости — консультацию специалиста. Мы стремимся делать получение социальных услуг максимально удобным и прозрачным на основе современных технологий», — подчеркнула управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

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