Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

ОМОН «Оберег» обеспечил порядок во время остановки Поезда Деда Мороза в Кузбассе

Накануне в Кемерове сотни семей пришли на железнодорожный вокзал, чтобы встретить Поезд Деда Мороза – праздничный состав проекта РЖД, который делает остановки в городах страны в рамках новогоднего тура. Сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу обеспечивали безопасность и поддерживали порядок среди почти 3 000 гостей.

Во время стоянки поезда на площади перед вокзалом работала концертная программа, аниматоры развлекали детей, и каждый желающий мог увидеть главного новогоднего волшебника.

На протяжении шести часов бойцы Росгвардии контролировали обстановку на прилегающей территории вокзала и предотвращали возможные правонарушения. Благодаря слаженной работе сотрудников спецподразделения праздничная встреча прошла спокойно и безопасно.

Состав продолжает всероссийское путешествие, и Кемерово стало одной из ключевых остановок маршрута, который объединяет десятки городов и дарит детям новогоднее настроение.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/12/2025
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus