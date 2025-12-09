ОМОН «Оберег» обеспечил порядок во время остановки Поезда Деда Мороза в Кузбассе

Накануне в Кемерове сотни семей пришли на железнодорожный вокзал, чтобы встретить Поезд Деда Мороза – праздничный состав проекта РЖД, который делает остановки в городах страны в рамках новогоднего тура. Сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу обеспечивали безопасность и поддерживали порядок среди почти 3 000 гостей.

Во время стоянки поезда на площади перед вокзалом работала концертная программа, аниматоры развлекали детей, и каждый желающий мог увидеть главного новогоднего волшебника.

На протяжении шести часов бойцы Росгвардии контролировали обстановку на прилегающей территории вокзала и предотвращали возможные правонарушения. Благодаря слаженной работе сотрудников спецподразделения праздничная встреча прошла спокойно и безопасно.

Состав продолжает всероссийское путешествие, и Кемерово стало одной из ключевых остановок маршрута, который объединяет десятки городов и дарит детям новогоднее настроение.

Фото: Росгвардия