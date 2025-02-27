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Открытое первенство по боксу состоялось в городе Шарыпово Красноярского края

В спорткомплексе «Надежда» собралось почти 100 боксеров из городов и поселков Красноярского края: Ачинска, Назарово, Балахты, Ужура, Учума, Шарыпово, Дубинино. Также в соревнованиях приняли участие спортсмены из поселка Тяжинский Кемеровской области – Кузбасса.
Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Натальи Александровны Туринзовой результативно выступили на турнире.
Максим Сахидаков, Кирилл Белоусов, Савелий Богомазов и Матвей Молодик заняли первое место. Артем Пилецкий и Егор Фолин вышли на третье место. Примечательно, что Савелий Богомазов и Кирилл Белоусов свои финальные бои закончили досрочно за явным преимуществом.

Фото: Тяжинская ДЮСШ

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/02/2025
Спорт
Тяжин
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