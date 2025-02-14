Первый турнир по кроссфиту среди спецназа Росгвардии прошел в Кузбассе

В кемеровском зале функционального тренинга состоялся первый турнир по кроссфиту среди бойцов ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. В соревнованиях ко Дню защитника Отечества за звание сильнейших сразился 21 сотрудник спецподразделения.

Соревнования проходили в формате командной эстафеты, где бойцы последовательно выполняли комплекс силовых упражнений: 40 махов гирей весом 24 кг, 20 бросков воллбола на высоту, 10 подтягиваний и финальный отрезок на велотренажере с максимальной выработкой калорий. Основное испытание заключалось в строгом лимите времени, требовавшем от участников не только силы и выносливости, но и грамотного распределения ресурсов на дистанции.

«Подобные соревнования не только укрепляют физическую подготовку, но и сплачивают коллектив. Несмотря на свои 52 года, я старался мотивировать участников личным примером, показывая, что возраст - не преграда для силы и выносливости», - отметил офицер ОМОН «Оберег» Росгвардии с позывным «Вал».

По словам организаторов, соревнования прошли на высоком уровне. Каждый из участников продемонстрировал отличную физическую подготовку и силу воли. Командир спецподразделения полковник Денис Битель наградил медалями и грамотами команды-победители, а также лучших участников в личном зачете.

Фото: Росгвардия