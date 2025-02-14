Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Первый турнир по кроссфиту среди спецназа Росгвардии прошел в Кузбассе

В кемеровском зале функционального тренинга состоялся первый турнир по кроссфиту среди бойцов ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. В соревнованиях ко Дню защитника Отечества за звание сильнейших сразился 21 сотрудник спецподразделения.

Соревнования проходили в формате командной эстафеты, где бойцы последовательно выполняли комплекс силовых упражнений: 40 махов гирей весом 24 кг, 20 бросков воллбола на высоту, 10 подтягиваний и финальный отрезок на велотренажере с максимальной выработкой калорий. Основное испытание заключалось в строгом лимите времени, требовавшем от участников не только силы и выносливости, но и грамотного распределения ресурсов на дистанции.

«Подобные соревнования не только укрепляют физическую подготовку, но и сплачивают коллектив. Несмотря на свои 52 года, я старался мотивировать участников личным примером, показывая, что возраст - не преграда для силы и выносливости», - отметил офицер ОМОН «Оберег» Росгвардии с позывным «Вал».

По словам организаторов, соревнования прошли на высоком уровне. Каждый из участников продемонстрировал отличную физическую подготовку и силу воли. Командир спецподразделения полковник Денис Битель наградил медалями и грамотами команды-победители, а также лучших участников в личном зачете.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
14/02/2025
Спорт
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus