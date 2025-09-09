По результатам мониторинга информационных систем Cибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора отозвано более 300 деклараций на зерно

За период с 1 января по 31 августа 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора признаны недействительными 304 декларации о соответствии на зерно, из которых 133 в Новосибирской области, 111 в Томской области и 60 в Кемеровской области — Кузбассе.

Контрольные (надзорные) мероприятия, в том числе, с целью проверки информации о наличии обязательных исследований, проведенных в испытательных лабораториях в целях декларирования, проводились посредством мониторинга сведений, размещенных на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) и во ФГИС «Зерно».

В каждом из случаев основанием для отзыва стало выявление нарушений по одной или одновременно нескольким причинам:

— наличие неполного перечня проведенных исследований на действующие вещества пестицидов по приложению 6 ТР ТС 015/2011 в сравнении с указанными во ФГИС «Сатурн» количеством примененных пестицидов;

— отсутствие исследований на обязательные показатели безопасности (пестициды, микотоксины, вредные примеси, токсичные вещества и т.д.);

— нарушение требований Правил регистрации деклараций о соответствии (отсутствует наименование продукции, не указан срок действия декларации о соответствии, не указан код Код ОКПД 2 вида продукции, не указан адрес электронной почты заявителя, телефон или адрес электронной почты индивидуального предпринимателя — изготовителя продукции и прочее).

Одним из наглядных примеров стало выявление у новосибирской организации ООО «ФудЭкспортСибирь» пяти деклараций о соответствии на зерно ячменя общей массой 7 000 т, зарегистрированных с нарушением Правил оформления деклараций о соответствии (отсутствовала информация о номере телефона, адресе электронной почты заявителя, отсутствовала информация о годе урожая, а также не были проведены исследования действующих веществ пестицидов согласно приложения 6 ТР ТС 015/2011).

В Томской области Крестьянское (фермерское) хозяйство Колпаков М.П. зарегистрировало декларацию о соответствии партии бобов сои в 120 т, предназначенной на кормовые цели. Однако при рассмотрении протоколов испытаний, на основании которых принята данная декларация, выявлено, что испытания образцов продукции проведены не в полном объеме. Так, образцы декларируемого зерна сои не исследованы на содержание остаточного количества действующих веществ пестицида Фабиан, ВДГ (имазетапир, хлоримурон-этил), который в числе прочих был применен при производстве бобов сои. При этом содержание действующих веществ пестицидов в зерне нормируется приложением 6 к ТР ТС 015/2011 и не должно превышать установленных значений.

В Кемеровской области — Кузбассе ИП глава К(Ф)Х Чеботарева Н.А. зарегистрировала декларацию о соответствии на серийный выпуск гороха урожая 2024 года без проведения исследований 4 действующих веществ пестицидов, примененных при выращивании зерна. В целях недопущения дальнейшего обращения зерна, при декларировании которого допущены нарушения, Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора принято решение о признании недействительными деклараций о соответствии, а в качестве превентивной меры всем хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.