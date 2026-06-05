По требованию прокуратуры Ленинского района Кемерова устранены нарушения в содержании строительной площадки

Прокуратурой Ленинского района Кемерова при проверке соблюдения градостроительных норм выявлены нарушения на одном из строительных объектов, возводимом, специализированным застройщиком, – многоквартирном жилом доме на проспекте Московский в городе Кемерово.

В ходе проверки установлено, что ограждение строительной площадки находилось в ненадлежащем техническом состоянии, допускались факты вылета отдельных элементов рабочих конструкций и материалов за ее пределы. С учетом близкого расположения к стройке территории жилого многоквартирного дома указанными нарушениями создана реальная угроза безопасности граждан.

В рамках рассмотрения представления прокурора района организацией нарушения устранены, усилен контроль за производимыми на объекте строительными работами.

Фото: пресс-служба прокуратуры области