Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса отправлены саженцы сосны в Белоруссию

5 июня 2025 года под контролем специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с территории Кемеровской области — Кузбасса в Республику Беларусь отправлена партия саженцев сосны сибирской кедровой. Отправителем выступил один из лесхозов по инициативе губернатора Кемеровской области — Кузбасса в целях создания в Бресте памятной аллеи, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

100 десятилетних саженцев высотой более 2 м были выкопаны с большим земляным комом, который тщательно увлажнили и упаковали. Транспортировка «вечнозелёного» груза предусмотрена в специальном рефрижераторе, в котором обеспечена сохранность растений в жаркую погоду. Так, в течение всего пути до места назначения — это около недели — саженцы будут регулярно поливать для лучшей приживаемости.

Перед оформлением обязательного сопроводительного документа инспектор ведомства провел государственный карантинный фитосанитарный контроль в отношении вывозимой партии продукции высокого фитосанитарного риска. Для этого в соответствии с требованиями принимающей страны в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялась карантинная фитосанитарная экспертиза, результаты которой подтвердили отсутствие карантинных для стран – членов Евразийского экономического союза объектов, а, следовательно, стали основанием для выдачи фитосанитарного сертификата.