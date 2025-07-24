Под контролем Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в Монголию отгружено более 5 млн куриных пищевых яиц

В 2025 году инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили необходимые ветеринарные сопроводительные документы для отгрузки в адрес монгольских получателей 5 379 840 куриных пищевых яиц.

Так, семь экспортных партий были подготовлены на территории Кемеровской области – Кузбасса (2 355 840 шт.), еще десять — на территории Новосибирской области (3 024 000 шт.), каждая из которых прошла исследования в аккредитованных лабораториях Кемеровского и Новосибирского филиалов ФГБУ «ВНИИЗЖ» соответственно. Полученные результаты стали основанием для признания продукции соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

В ходе досмотра подконтрольных грузов инспекторы Россельхознадзора также не выявили нарушений требований законодательства Российской Федерации. На каждую партию были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты формы 5k установленной формы.

Перемещение партий осуществлялось прямым автомобильным сообщением с учётом условий, предъявляемых к транспортным средствам, используемым для перевозки данного вида продукции.