Покупка дорогого смартфона в Перми через сервис «Авито» повлекла в Кузбассе судебное разбирательство

Жительница Кузбасса приобрела у пермской предпринимательницы через сервис «Авито» смартфон «Samsung Galaxy S23 Ultra 512 Гб» за 72 тысячи с предоплатой 100% и с обещанием доставить товар в течение полутора месяцев. Однако ни смартфон, ни деньги за него женщина так и не получила, в связи с чем обратилась в суд с требованием защиты своих прав потребителя. В итоге ИП из Перми обязана выплатить жительнице Мариинска около 220 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что мае месяце прошлого года жительница Мариинска увидела на сайте сервиса объявлений «Авито» предложение о продаже смартфона «Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 Гб» за 72 тысячи рублей. Её это предложение заинтересовало, и она связалась с продавцом из Перми, которая убедила покупательницу, что после оплаты полной стоимости смартфона товар будет доставлен в течение полутора месяцев. Однако в срок смартфон так и не был доставлен. В течение последующих двух месяцев продавец в переписке убеждала покупателя, что пытается решить вопрос с доставкой смартфона.

В сентябре 2023 года покупатель потребовала у продавца вернуть оплаченную за смартфон сумму, но предприниматель продолжала обещать решить возникшую ситуацию, не выполняя требования покупателя. В октябре покупатель направила продавцу письменную претензию, от получения которой предпринимательница уклонилась. И в результате жительница Мариинска обратилась в суд с требованием взыскания с продавца суммы предварительной оплаты стоимости смартфона, убытков, неустойки, судебных расходов, штрафа, а также компенсации морального вреда.

Пермская предпринимательница в суд не явилась, хотя суд неоднократно направлял ей извещения о предстоящем судебном заседании как по юридическому адресу, так и по адресу регистрации. Не представила она в суд и возражения относительно предъявленных к ней исковых требований.

Изучив представленные доказательства, суд пришёл к однозначному выводу, что бездействием продавца по передаче жительнице Мариинска оплаченного смартфона, а в последующем и по возврату денежных средств, права потребителя были нарушены.

В результате суд решил взыскать с пермской предпринимательницы в пользу жительницы Мариинска около 220 тысяч рублей, в сумму которых вошли возврат предварительной оплаты товара, неустойка за нарушение срока его передачи, убытки, судебные расходы, а также компенсация морального вреда и штраф за отказ от добровольного исполнения продавцом своих обязательств.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд