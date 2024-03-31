Проблемы и перспективы современной библиотеки обсудили в Тяжине

В библиотеке имени Н. И. Масалова в рамках «Недели культуры» в Кузбассе, в работе круглого стола «Найди себя в библиотеке» приняли участие читатели и волонтеры (в том числе студенты Тяжинского агропромышленного техникума).

В формате диалога присутствующие рассмотрели ряд важнейших вопросов: «Какой должна быть современная библиотека?», «Почему современному человеку необходимо читать книги?», «Как вы относитесь к электронным библиотекам и книгам?», «Рассматриваете ли вы библиотеку, как место, привлекательное для общения, совместного проведения досуга, чтения?».

После общения активисты совершили экскурсию по всем отделам библиотеки, приняли участие в интерактивной игре «Библиотечный мир», посмотрели видеоролики «История появления библиотек» и «Современные библиотеки мира».

Молодежь пришла к выводу, что современная библиотека – это место, где люди не только получают знания, но и общаются, учатся слушать и понимать друг друга.