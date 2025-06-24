Прокуратура Белово контролирует установление обстоятельств пожара в одном из торговых центров

Сегодня, 24 июня, в торговом центре «Перекресток» в пгт. Новый городок г. Белово произошло возгорание кровли здания.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор г. Белово Дмитрий Блескин.

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара, а также организовала проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием граждан.

По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

фото: Пресс-служба прокуратуры области