Прокуратура Белово контролирует установление обстоятельств пожара в одном из торговых центров
Сегодня, 24 июня, в торговом центре «Перекресток» в пгт. Новый городок г. Белово произошло возгорание кровли здания.
На место происшествия незамедлительно выехал прокурор г. Белово Дмитрий Блескин.
Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара, а также организовала проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием граждан.
По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
фото: Пресс-служба прокуратуры области
24/06/2025